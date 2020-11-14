МИД Германии: Виновные в нарушении прав человека в Беларуси должны предстать перед судом 14.11.2020, 15:03

Власти Германии шокированы гибелью Романа Бондаренко.

Заместитель спикера Федерального министерства иностранных дел в пятницу, 13 ноября, заявил:

«До нас дошла информация, в соответствии с которой вчера в Минске до смерти был избит человек. Судя по имеющейся у нас информации, он был избит силовиками в масках. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье, друзьям и всему белорусскому народу. Мы потрясены произошедшим и считаем, что необходимо срочно провести независимое расследование этого дела.

Масштабы насилия и репрессий со стороны властей Беларуси шокируют. Хотел бы еще раз подчеркнуть неоднократно сказанное в отношении Беларуси, а именно, что Федеральное правительство решительно осуждает продолжающееся насилие и репрессии. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что применение насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны государства в последнее время вновь возросло. Вчерашнее событие самым трагическим и печальным образом наглядное этому подтверждение.

В других случаях цифры также говорят сами за себя. Только в прошлое воскресенье было арестовано более 1000 человек. Были возбуждены сотни уголовных дел против мирных демонстрантов лишь потому, что они принимали участие в протестах. Это неприемлемо, и это совершенно ясно противоречит тем обязательствам, которые Беларусь взяла на себя в рамках ОБСЕ.

Поэтому мы снова и снова призываем Беларусь, наконец, принять предложения по вступлению в диалог со своим населением, провести независимое расследование многочисленных нарушений прав человека и предать суду виновных».

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