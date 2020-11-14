Спецслужбы Израиля по запросу США ликвидировали второго крупнейшего главаря Аль-Каиды 14.11.2020, 15:17

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Его обвиняют в подготовке нападений на американские посольства в 1998 году.

Израильские спецслужбы в августе по запросу США убили в Тегеране высокопоставленного члена террористической организации Аль-Каида Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американские спецслужбы считали его вторым человеком в террористической организации, которая отвечает за оперативное планирование в Аль-Каиде.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке, передает nv.ua.

57-летний Абдулла, известный также как Абу Мухамма аль-Масри, подозревался американскими спецслужбами в организации терактов возле посольств США в 1998 году. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби, Кения, и в Дар-эс-Саламе, Танзания. В результате этого погибли 224 человека, в том числе 12 американцев, более 4,5 тысяч человек получили ранения.

Как сообщает NYT, аль-Масри был убит вместе со своей дочерью, вдовой сына бывшего лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамзы. Их застрелили два мотоциклиста, которые скрылись с места преступления. Ахмед Абдулла считался преемником главы Аль-Каиды Аймана аз-Завахири.

Американские и израильские власти сообщение газеты пока не комментируют. В то же время представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды.

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