Андрей Макаревич — белорусам: Друзья мои, вы победите. Вы уже победили 14.11.2020, 15:27

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Легенда российского рока присоединился к акции «Жыве Беларусь».

Знаменитый российский певец Андрей Макаревич поддержал белорусов, которые добиваются справедливых выборов и прекращения насилия, сообщает «Радыё Свабода».

«Друзья мои, я очень желаю вам выносливости, мужества и силы. Вы победите. Вы уже победили, просто это еще не так заметно. Я с вами», - сказал Макаревич.

Свое обращение Андрей Макаревич сопроводил песней «Зона» из последнего альбома «Машины времени» — «В метре», который вышел 6 ноября.

Акцию «Жыве Беларусь» запустил «Международный онлайн-фестиваль». С сентября к ней присоединились 16 музыкантов и коллективов из России и Украины.

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