Николай Сванидзе: Лукашенко – человек без будущего, Кремль ищет ему замену 14.11.2020, 15:34

Николай Сванидзе

Узурпатор находится в стадии агонии.

Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что «штыки подчиняются Лукашенко до поры, до времени».

– Я считаю, что это все равно долгая агония Лукашенко. И от того, что делаются такие вещи как убийство этого парня – эта агония длиннее не станет, скажем так. Потому что он фактически уже отрезал себе все возможности к отступлению в какую-то цивилизованную сторону, а – сказал Сванидзе в эфире «Эха Москвы». – Только на штыках.

А штыки тоже ему подчиняются до поры, до времени. Потому что штыки тоже понимают, что он непопулярен. Что у него нет будущего. А зачем им связывать свою карьеру, судьбу, судьбу своих семей с человеком, у которого нет будущего.

По мнению Сванидзе, силовики поддерживают Лукашенко, т.к. видят, что за ним Россия. Но как только там найдут ему замену, то «штыки» отвернутся от него.

― Ежу понятно, что он человек без будущего и надо искать ему замену. Ежу понятно, что эта замена должна быть как минимум избираема в Беларуси, чтобы она тоже не сидела на штыках. Уже на наших. И чтобы она более-менее ориентировалась на Москву. Вот и все. Два критерия. Когда такого человека найдут – слава Богу, – сказал Сванидзе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».