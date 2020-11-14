Опубликовано одно из последних видео с Романом Бондаренко

Опубликовано одно из последних видео с Романом Бондаренко2
- 14.11.2020, 15:42
- 4,664
Белорусы вспоминают Героя.
В Сети появилось одно из последних (если не последнее) видео с Романом Бондаренко.
Видео снято во дворе 29 сентября, его автор — Андрей Войтович, пишет Telegram-канал НЕХТА.
Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.