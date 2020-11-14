Опубликовано одно из последних видео с Романом Бондаренко 2 14.11.2020, 15:42

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Белорусы вспоминают Героя.

В Сети появилось одно из последних (если не последнее) видео с Романом Бондаренко.

Видео снято во дворе 29 сентября, его автор — Андрей Войтович, пишет Telegram-канал НЕХТА.

Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.