В воскресенье будет до +10°С 14.11.2020, 15:50

1,969

Прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней.

15 ноября погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.

16 ноября скажется влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».