В воскресенье будет до +10°С
- 14.11.2020, 15:50
- 1,969
Прогноз синоптиков на ближайшие несколько дней.
15 ноября погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, пишет сайт pogoda.by.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.
16 ноября скажется влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и центральных районах страны, возможны небольшие кратковременные дожди. Местами туман, ночью и утром по востоку слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+7°С, ночью по востоку при прояснениях до -2°С; днем в западных районах +8..+10°С.