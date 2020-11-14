Где можно сдать платный тест на коронавирус в Минске? 7 14.11.2020, 16:12

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Частная лаборатория «Синэво» не будет делать ПЦР-тест на COVID-19.

С 16 ноября лаборатория «Синэво» временно не будет оказывать услуги по ПЦР-тестированию на коронавирус. Эту информацию tut.by подтвердили в лаборатории.

В семи лабораториях «Синэво» с середины октября можно было сдать тест ПЦР на коронавирус. Судя по очередям перед лабораториями, спрос на услугу был большой. Однако «по техническим причинам» с понедельника, 16 ноября, эта услуга оказываться не будет, сообщили в лаборатории. Здесь говорят, что приостановка временная, когда возобновится тестирование — пока не известно.

Ранее сообщалось о приостановке записи на такой анализ в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

Где можно сдать тест?

Сдать платный тест на коронавирус в Минске можно в нескольких государственных медицинских учреждениях. Свободных записей в некоторых из них на ближайшие недели осталось немного. Например, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии осталось три свободных времени, после 7 декабря возможности записаться на анализ резко увеличиваются.

О тестах недавно говорил Лукашенко

На совещании 5 ноября Лукашенко указывал на то, что в некоторых лабораториях стоимость исследований на COVID-19 доходит «до 300 рублей за один тест», а люди бегут в эти лаборатории и «психоз создают в обществе». Он поручил «до понедельника» — то есть 9 ноября — с этим разобраться.

Лукашенко заявил, что тестирование на коронавирус должно проходить в тех лабораториях, которые определит Минздрав, а если частные лаборатории захотят «помочь государству», то на «государственных условиях».

Где и за сколько реально сделать ПЦР-тест?

По собственному желанию сдать ПЦР-тест проблематично даже на платной основе. В Минске, например, их делают в единичных больницах: в консультациях предупреждают, что люди стоят в очередях с 7 утра. Что касается частных лабораторий, то ПЦР-тесты делали с октября только в одной — «Синэво», там тоже были очереди.

Вот сравнительные цены на платное ПЦР-исследование для граждан Беларуси:

- 39,92 рубля во 2-й городской клинической больнице Минска;

- от 37,94 рубля в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;

- 63,01 рубля в частной лаборатории «Синэво».

Выезжающим за границу справку с результатом ПЦР-исследования выдают только государственные медучреждения. Если есть необходимость сделать ее самому и оперативно, начинаются сложности: место по электронной записи в Минске надо бронировать за несколько недель до предполагаемой даты выезда.

Почему не все лаборатории проводят ПЦР-исследования?

Делать ПЦР-исследования могут не все: для этого действительно нужно как минимум специальное оборудование, необходимые компетенции специалистов.

Однако напомним, что три лаборатории во время первой волны коронавируса бесплатно помогали государству с лабораторной частью тестирования. При этом сами не выполняли исследования на платной основе — ни ПЦР, ни на антитела (возможность делать экспресс-тесты в частных лабораториях появилась только в начале августа).

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