Как выглядит площадь Перемен в эти минуты 14.11.2020, 16:20

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Видеофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео с минской площади Перемен. Люди продолжают нести цветы и свечи к месту избиения и похищения Романа Бондаренко.

Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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