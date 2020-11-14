Как выглядит площадь Перемен в эти минуты
- 14.11.2020, 16:20
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Видеофакт.
Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео с минской площади Перемен. Люди продолжают нести цветы и свечи к месту избиения и похищения Романа Бондаренко.
Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.