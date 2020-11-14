БелАЭС ждет эмбарго со стороны Евросоюза? 1 14.11.2020, 16:27

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Литва настроена не пустить энергию с опасной станции в ЕС.

Событие национального масштаба – пуск на 40 % мощности первого блока Белорусской АЭС – не только запустило ядерную реакцию, но и усилило работу по блокированию продукции этого проекта Путина и Лукашенко. Речь о Литве, которая решительно настроена не пустить белорусских киловатт на Запад. Говорит, это возможно в новой политической ситуации, пишет сайт телеканала «Белсат».

Лукашенко лично дал приказ на пуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а уже через три дня на станции приостановили вырабатывать энергию из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Эта новость обеспокоила критиков атомного объекта в Беларуси, а также соседей – Литву, Украину, Польшу.

«Очередные новости об очередных поломках нужно проверить. Однако Минск открыто не сотрудничает с Европейской Комиссией по этому делу, хотя комиссия обращалась в вопросы контроля безопасности. Чтобы евросоюзовские эксперты могли проверить, там ли все в порядке. Если там и впрямь все в порядке, то допустить такой визит не должно быть проблемой», – рассказал Войцех Якубик, аналитик энергетического рынка, редактор польского портала BiznesAlert.

Соседняя Польша также планирует строить АЭС, но через общественные обсуждения и согласования в организациях – контролерах безопасности. Страну обеспокоили технические проблемы на Белорусской АЭС, но диалог Варшавы с Минском заморожен после непризнания Польшей легитимности Лукашенко.

«Из-за этого любые разговоры и переговоры между сторонами осложнены. Насчет атомной электростанции в Островце в том числе», – считает Войцех Якубик.

Сильнейший противник БелАЭС – это Литва, возле границы с которой «Росатом» реализовал проект. Страна признала станцию опасным объектом и законодательно закрепила принцип не приобретать ее продукции.

Сразу после попадания атомного электричества в энергосистему Беларуси Литва прекратила контракты на закупку энергии. Но электричество продолжает поступать в Литву через Латвию – вопреки августовскому обещанию премьер-министра не покупать белорусского атома.

«Мы будем делать все, чтобы политическое и юридическое решение Литвы распространилось на все страны Балтии. Это был бы первый шаг к эмбарго всего Европейского Союза, так как Европарламент поддержал эту позицию», – заявил Жигимантас Павиленис, депутат Сейма Литвы от партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы.

Островец на уровне ЕС уже воспринимается как угроза не только Литве, но и всему региону – говорит политик и гарантирует, что новое правительство Литвы добьется своего. Абсолютная блокада Островца – одна из главных его целей после экономики и коронавируса.

«Если Евросоюз заявил, что не будет поддерживать нелегитимного режима Лукашенко, было бы хорошо, чтобы это не были только слова, и мы бы не платили за электроэнергию, которую режим вместе с Кремлем создает возле нашей границы», – продолжает Жигимантас Павиленис.

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