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В Могилеве прошла акция памяти Романа Бондаренко

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  • 14.11.2020, 16:35
  • 1,877
В Могилеве прошла акция памяти Романа Бондаренко

Герой Беларуси был единственным сыном у родителей.

В Могилеве прошла акция памяти 31-летнего Героя Беларуси Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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