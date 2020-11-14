В Могилеве прошла акция памяти Романа Бондаренко

В Могилеве прошла акция памяти Романа Бондаренко1
- 14.11.2020, 16:35
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Герой Беларуси был единственным сыном у родителей.
В Могилеве прошла акция памяти 31-летнего Героя Беларуси Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал «Хартии-97».
Вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.