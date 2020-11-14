В Тбилиси проходит митинг с требованием проведения новых выборов 14.11.2020, 16:45

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Фото: RFE/RL

Это четвертая масштабная акция грузинской оппозиции.

В Тбилиси у здания парламента Грузии в центре города проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Среди протестующих — члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии, в нем участвуют несколько тысяч человек. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Протестующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамары Жвании, назначения новой избирательной администрации, а также освобождении всех политических заключенных, передает агентство "Новости-Грузия".

Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция, ведущая сила которой — Единое национальное движение бывшего президента Михаила Саакашвили — называет голосование сфальсифицированным. "Грузинская мечта" и оппозиция начали переговоры о решении сложившегося политического кризиса при посредничестве США и ЕС.

Тем не менее в организации митинга приняли участия почти все оппозиционные партии — как те, кто по итогам выборов проходят в парламент, так и те, кто набрал менее необходимого для этого одного процента голосов.

Сегодняшний митинг — четвертая масштабная акция протеста после выборов. В воскресенье, 8 ноября, протестующие отправились с проспекта Руставели в центре города к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов полиция применила водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.

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