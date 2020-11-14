Видеофакт: Роман Бондаренко учит маленьких детей рисовать 4 14.11.2020, 16:56

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Белорусы делятся фото и видео с Героем Беларуси.

Подписчица телеграм-канала «Баста» поделилась видео, на которых Герой Беларуси Роман Бондаренко учит малышей рисовать:

Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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