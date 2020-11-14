Светлана Тихановская призвала ввести экономические санкции против Лукашенко 11 14.11.2020, 16:58

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Фото: ТАСС

Об этом она заявила во время визита в Латвию.

Светлана Тихановская совершила рабочий визит в Латвию, где провела встречи с президентом, премьером, министром иностранных дел и латвийскими НГО. Светлана также возложила цветы у Памятника Свободы в Риге и зажгла свечи вместе с белорусской диаспорой в память о Романе Бондаренко, сообщает ее Telegram-канал.

Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях.

Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников. В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Светлана Тихановская обратилась к министру Эдгарсу Ринкевичсу с просьбой поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК и ОМОН экстремистскими.

Президент Латвии Эгилc Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. Светлана Тихановская в свою очередь поблагодарила Латвию за помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для беларусских журналистов и репрессированных активистов. Тихановская также попросила о поддержке малого бизнеса, который пострадал из-за реакции режима на забастовки.

Светлана Тихановская также обсудила с руководством Латвии возможность отмены или переноса чемпионата мира по хоккею из Минска (планировалось, что чемпионат пройдет в Минске и Риге). Ожидается, что решение о переносе или отмене будет принято в ближайшее время.

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