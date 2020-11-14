В Польше зафиксирован еще один коронавирусный антирекорд 14.11.2020, 17:33

1,184

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов.

Как стало известно сайту Charter97.org из польских СМИ, в Польше зафиксирован новый коронавирусный антирекорд — более полутысячи умерших от COVID-19.

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов с COVID-19, при этом, 119 из них не имели хронических проблем со здоровьем. До этого суточное количество погибших только трижды превышало 400.

Заражение подтвердили еще у 25 571 человек. Это снова ближе к рекордным показателям прошлой недели, когда три дня подряд регистрировали более 27 000 новых случаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».