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В Польше зафиксирован еще один коронавирусный антирекорд

  • 14.11.2020, 17:33
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В Польше зафиксирован еще один коронавирусный антирекорд

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов.

Как стало известно сайту Charter97.org из польских СМИ, в Польше зафиксирован новый коронавирусный антирекорд — более полутысячи умерших от COVID-19.

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов с COVID-19, при этом, 119 из них не имели хронических проблем со здоровьем. До этого суточное количество погибших только трижды превышало 400.

Заражение подтвердили еще у 25 571 человек. Это снова ближе к рекордным показателям прошлой недели, когда три дня подряд регистрировали более 27 000 новых случаев.

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