закрыть
14 ноября 2020, суббота, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Семье Бондаренко пока не отдают тело Романа

3
  • 14.11.2020, 17:48
  • 1,640
Семье Бондаренко пока не отдают тело Романа

Родственники находятся в неведении.

Двоюродная сестра погибшего Романа Бондаренко Ольга Кучеренко сообщила «Радыё Свабода», что семье пока не отдают тело Романа. Поэтому пока неизвестна и дата погребения.

«Сейчас судебно-медицинская экспертиза проходит. Дело, которого еще официально нет, передано в прокуратуру. Только в понедельник мы пойдем в Генеральную прокуратуру узнать, когда нам будут выдавать тело — в ближайшее или не ближайшее время. Если судебно-медицинская экспертиза будет сделана и будет какое-то решение по ней, тогда нам, наверное, дадут разрешение на выдачу тела. Пока мы в неведении. Ближайший пункт, которого ждем, - понедельник. О дне и месте захоронения пока не известно», - сказала двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Ольга Кучеренко рассказала, что очень много людей предлагает семье помощь в организации и финансировании похорон: «Мы благодарим и пишем, что будем иметь в виду. Обязательно сообщим, как только будет определенность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип
Страна уходит в партизаны
Страна уходит в партизаны Владимир Халип
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните