Семье Бондаренко пока не отдают тело Романа 3 14.11.2020, 17:48

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Родственники находятся в неведении.

Двоюродная сестра погибшего Романа Бондаренко Ольга Кучеренко сообщила «Радыё Свабода», что семье пока не отдают тело Романа. Поэтому пока неизвестна и дата погребения.

«Сейчас судебно-медицинская экспертиза проходит. Дело, которого еще официально нет, передано в прокуратуру. Только в понедельник мы пойдем в Генеральную прокуратуру узнать, когда нам будут выдавать тело — в ближайшее или не ближайшее время. Если судебно-медицинская экспертиза будет сделана и будет какое-то решение по ней, тогда нам, наверное, дадут разрешение на выдачу тела. Пока мы в неведении. Ближайший пункт, которого ждем, - понедельник. О дне и месте захоронения пока не известно», - сказала двоюродная сестра Романа Бондаренко.

Ольга Кучеренко рассказала, что очень много людей предлагает семье помощь в организации и финансировании похорон: «Мы благодарим и пишем, что будем иметь в виду. Обязательно сообщим, как только будет определенность».

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