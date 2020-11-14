Медики - Минздраву: Заканчивайте уже! 5 14.11.2020, 18:26

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Врачи опубликовали реальную статистику по коронавирусу в стране.

Минздрав снова рапортует о том, что заболели 112 870 (+1 248 за сутки, умерли 1 039 (+6), но только за вчера, только в Минске выявлено 2533 COVID+ пациентов, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

По нашей информации, за последние сутки:

- В 5-й городской клинической больнице Минска умерло 6 человек за сутки и 43 за неделю, от короны 90%;

- В 10 ГКБ Минска - 3 человека;

- БСМП Витебска - 3 трупа с COVID+,

- В Брестской областной - 3 человека;

- В Молодечно 1 человек;

- Гродненская университетская клиника - 3 трупа;

- Во 2 ГКБ Гродно - 2 человека;

-Раковская участковая - 1 пациент.

Итого, только в 8 больницах за последние сутки 21 человек умер от COVID-19.

И снова реальная статистика 6 рандомных учреждений больше официальных данных Минздрава по всей стране.

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