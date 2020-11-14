МИД Австрии выступил с заявлением по Беларуси 4 14.11.2020, 18:51

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Вена призвала наказать всех виновных в репрессиях против белорусского народ.

«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Репрессии против гражданского общества должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, «Международная амнистия» и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

Recent reports about victims of police violence in #Belarus, such as the death of Roman Bondarenko, are deeply shocking. All such acts must be investigated and perpetrators must be held accountable. Repression against civil society needs to stop immediately. — MFA Austria (@MFA_Austria) November 12, 2020

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