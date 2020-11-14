закрыть
14 ноября 2020, суббота, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Австрии выступил с заявлением по Беларуси

4
  • 14.11.2020, 18:51
  • 3,232
МИД Австрии выступил с заявлением по Беларуси

Вена призвала наказать всех виновных в репрессиях против белорусского народ.

«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Репрессии против гражданского общества должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, «Международная амнистия» и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип
Страна уходит в партизаны
Страна уходит в партизаны Владимир Халип
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните