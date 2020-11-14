МИД Австрии выступил с заявлением по Беларуси

МИД Австрии выступил с заявлением по Беларуси4
- 14.11.2020, 18:51
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Вена призвала наказать всех виновных в репрессиях против белорусского народ.
«Последние сообщения о жертвах полицейского насилия в Беларуси, такие как о смерти Романа Бондаренко, глубоко шокируют. Все подобные действия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Репрессии против гражданского общества должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, «Международная амнистия» и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.
Recent reports about victims of police violence in #Belarus, such as the death of Roman Bondarenko, are deeply shocking. All such acts must be investigated and perpetrators must be held accountable. Repression against civil society needs to stop immediately.— MFA Austria (@MFA_Austria) November 12, 2020