Участники минского марафона бежали с фотографиями Романа Бондаренко
- 14.11.2020, 19:00
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Фотофакт.
В Минске 14 октября прошел чемпионат Беларуси по марафону и полумарафону, пишет «Наша Нiва».
У некоторых участников на одежде были замечены фотографии Романа Бондаренко.
Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.