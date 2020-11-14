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«Я выхожу»: сотни минчан собрались на площади Перемен

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  • 14.11.2020, 19:11
  • 6,761
«Я выхожу»: сотни минчан собрались на площади Перемен
Фото: «Белсат»

Минск вспоминает Героя Беларуси.

«Белсат» опубликовал фото с минской площади Перемен, которая находится на улице Червякова. Сотни минчан собрались, чтобы почтить память избитого до смерти Романа Бондаренко.

Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
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