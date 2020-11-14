«Вы победили страх, а значит осталось совсем немного»8
- 14.11.2020, 19:33
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Сильное обращение россиянки к народу Беларуси.
В своем видео девушка от имени всех россиян выразила недовольство и несогласие с политикой Путина в конфликте белорусского народа и Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».
Акт раздачи казенных денег проигравшему выборы диктатору для российского народа является неприемлемым. Россияне поддерживают белорусов в их борьбе за демократию, свободу и независимость, поскольку от победы белорусского народа зависит и будущее России.
«Вы победили страх, а значит осталось совсем немного. Ваша борьба очень вдохновляет нас. Не переставайте бороться, защищайте друг друга от задержаний, ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем снять его на видео для будущего трибунала» — сказала россиянка в своем обращении.
Девушка призвала вспомнить героическое прошлое наших народов — наши деды не боялись противостоять фашизму, не боялись защищать свою родину.
«Давайте будем достойны наших предков!» — призвала россиянка, — «[...] Вы, Мы — победим!»