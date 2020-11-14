«Дзержинск не простит» 14.11.2020, 19:55

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Жители города вышли на вечернюю акцию.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео вечерней акции солидарности, которая прошла под лозунгом «Я выхожу».

«Дзержинск не простит», — прокомментировали свою акцию памяти о Романе Бондаренко жители города.

Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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