«Дзержинск не простит»
- 14.11.2020, 19:55
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Жители города вышли на вечернюю акцию.
Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео вечерней акции солидарности, которая прошла под лозунгом «Я выхожу».
«Дзержинск не простит», — прокомментировали свою акцию памяти о Романе Бондаренко жители города.
Напомним, что вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.