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Из России вывезли рекордный объем золота

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  • 14.11.2020, 20:27
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Из России вывезли рекордный объем золота

Основной страной-получателем российских слитков остается Великобритания.

Россия продолжает наращивать экспорт золота на мировой рынок, чтобы компенсировать провал валютных доходов от продажи нефти и газа, рухнувших до минимума за 16 лет.

В сентябре из страны за рубеж было вывезено 54,9 тонны слитков, сообщает finanz.ru.

Объем поставок взлетел в 3 раза относительно августа и в 5 раз по сравнению сентябрем-2019. Зафиксированный результат стал рекордным за все время доступной таможенной статистики.

Он перебил предыдущий рекорд, установленный в апреле, когда на пике нефтяного кризиса Россия экспортировала 42,6 тонны. Летом скорость вывоза золота замедлилась до 20-30 тонн в месяц, но с наступление осени вновь резко пошла в рост.

Основной страной-получателем российских слитков остается Великобритания. В Лондон, который является одним из крупнейших хабов мировой торговли драгметаллами, в сентябре ушло 98% экспорта - 53,9 тонны.

Еще 0,2 тонны было вывезено в Швейцарию, а 0,8 тонны неожиданно были отправлены в Казахстан, который сам является золотодобывающей страной, однако входит в ЕАЭС и наряду с Белоруссией остается каналом «серых» внешнеторговых операций.

К экспорту золота неожиданно подключился даже ЦБ РФ. По итогам третьего квартала он впервые с 2007 года реализовал 1,2 тонны из ЗВР, или 400 тысяч унций, свидетельствует статистика МВФ и Всемирного совета по золоту. Три четверти этого объема было продано в сентябре.

Всего за 9 месяцев 2020 года экспорт золота из России составил 220,5 тонны на сумму 12,5 млрд долларов. В физическом выражении объемы вывоза взлетели в 5 раз.

Экспортом золота российские власти пытаются покрыть нехватку валютных поступлений от нефти и газа, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В апреле ЦБ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

В результате сейчас золотой экспорт приносит в страну до 1,5 млрд долларов в месяц. Почти столько же экономика зарабатывает на продаже газа, замечает Порывай.

Ранее российские золотодобытчики не имели права на прямой экспорт, получая лишь разовые лицензии на такие поставки и продавая большую часть продукции коммерческим банкам, в первую очередь государственным.

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