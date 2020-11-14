Оперные певцы спели «Реквием» в память о Романе Бондаренко 5 14.11.2020, 21:48

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Вечная память Герою.

Белорусские оперные певцы посвятили концерт-реквием Герою Беларуси Роману Бондаренко. Выступление было записано в минском Красном костеле.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.