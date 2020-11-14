Медики Витебска— чиновникам: Сегодня мы все — Роман Бондаренко 3 14.11.2020, 20:53

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Мы выходим.

Медики Витебска записали обращение к чиновникам. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%». На видео медики с заклеенными ртами.

– Именно так, по мнению чиновников, должен выглядеть идеальный врач. Хотя кого мы обманываем, они хотят, чтобы так выглядел каждый человек.

И неважно, какой уровень твоей квалификации. Неважно, сколько тысяч часов ты простоял за операционным столом. Неважно, сколько уникальных операций ты сделал.

И абсолютно неважно, сколько тысяч людей ты вылечил, спас, поставил на ноги, скольким людям ты вовремя установил верный диагноз.

Важно только одно: ты должен молча и беспрекословно выполнять все, что тебе скажут. Важно только одно: ты не имеешь права на собственное мнение и выражение своей гражданской позиции.

А если ты осмелился, поборол свой страх и озвучил свою гражданскую позицию, которая расходится с позицией действующей власти, то ты изгой, предатель и враг, с которым нужно бороться.

Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа, взываете к нашей совести, говорите о морали, но мы ведь лечим, несмотря ни на что, в то время, как людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста.

А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете? Вы и ваши силовые ведомства.

Врачи, учителя, рабочие заводов, индивидуальные предприниматели, студенты, пенсионеры — вот, чьи интересы вы должны представлять. Но события последних месяцев показывает истинное положение дел.

12 ноября в Минской больнице скорой помощи, несмотря на все усилия медиков, умер Роман Бондаренко — учитель рисования. Ему был 31 год. Его до смерти избили неизвестные люди в масках. Пока неизвестные. И сегодня мы все — Роман Бондаренко. И мы выходим!