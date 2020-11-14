«Путин — вор!»: в Хабаровске прошла очередная акция протеста

«Путин — вор!»: в Хабаровске прошла очередная акция протеста4
- 14.11.2020, 21:04
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Акция стала 127-й по счету.
В субботу, 14 ноября, жители российского Хабаровска вышли на 127-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, в которой приняли участие около 500 человек, пишут росСМИ.
В этот раз акция была озаглавлена «Руки прочь от журналистов», так как накануне в городе задержали и оштрафовали семерых независимых корреспондентов и блогеров. Их обвинили в участии в несанкционированных акциях протеста, но сами журналисты отмечают, что освещали мероприятия, а не участвовали в них.
Митингующие, как и всегда, прошли по проезжей части главных улиц города. Среди лозунгов были «Это наш край!», «Полиции позор!» и «Путин вор, украл Фургала!».