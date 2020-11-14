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Тысячи цветов, свечи и «Жыве Беларусь!»

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  • 14.11.2020, 21:21
  • 3,554
Тысячи цветов, свечи и «Жыве Беларусь!»

Как выглядит площадь Перемен в эти минуты.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео с минской площади Перемен. Белорусы принесли тысячи цветов в память о Романе Бондаренко.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.


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