В «Википедии» появилась информация о возможной причастности Шакуты к убийству Бондаренко

В «Википедии» появилась информация о возможной причастности Шакуты к убийству Бондаренко18
- 14.11.2020, 21:34
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Фотофакт.
Сегодня «Трибуна» опубликовала журналистское расследование. В нем говорится, что к похищению и убийству Романа Бондаренко мог приложить руку чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, который играет в хоккейной команде Лукашенко.
Вечером на странице спортсмена в «Википедии» появилась информация о возможной его причастности к убийству Бондаренко.
На момент публикации материала, информация на странице в «Википедии» сохранялась.