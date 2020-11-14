Гиганты белорусской промышленности увязли в долгах 3 14.11.2020, 21:40

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На БелАЗе долги выросли в десять раз.

Сколько заработали с начала года белорусские заводы? Об этом в материале «Радыё Свабода».

БелАЗ

С января по сентябрь промышленный гигант БелАЗ, согласно официальному отчету, заработал 15,9 миллиона рублей. Это в 13 раз меньше, чем за такой же период в прошлом году. У завода 337 миллионов долгосрочных кредитов и займов. А в прошлом году было только 34 миллиона. За год долг вырос в 10 раз.

МТЗ

15,5 миллиона рублей с января по сентябрь заработал МТЗ, или втрое меньше, чем за такой же период в прошлом году. У завода 530 миллионов кредитов и займов, за год долги выросли на 67 миллионов.

БМЗ

34 тысячи рублей с января по сентябрь заработал Белорусский металлургический завод. В прошлом году прибыль за такой же период была еще меньше-17 тысяч рублей. Завод должен 1,1 миллиарда рублей по долгосрочным кредитам и займам. За год этот показатель вырос на 73 миллиона.

Гомсельмаш

С января по март производитель комбайнов сработал с убытками на 260 миллионов рублей. В прошлом году в такой же период потери были на 13 миллионов. У этого промышленного гиганта 1,2 миллиарда кредитов и займов. За год эта сумма выросла на 274 миллиона.

Минский электротехнический завод имени Козлова

С января по сентябрь чистая прибыль Минского электротехнического завода имени Козлова — 4,1 миллиона. Завод должен по кредитам и займам 4,2 миллиона. За год уменьшил долг на 2,5 миллиона.

Минский инструментальный завод

С января по сентябрь Минский инструментальный завод заработал 141 тысячу рублей. У завода 476 тысяч долгосрочных займов и кредитов. За год долги выросли на 97 тысяч.

Что происходит с экспортом продукции?

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств из Беларуси за январь-сентябрь по сравнению с таким же прошлогодним периодом упал на 14%, экспорт минеральных продуктов — на 38%.

Экспорт черных, цветных металлов и изделий из них снизился на 13,7%, экспорт химической промышленности — на 6%, экспорт текстиля и изделий из него упал почти на 20%.

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