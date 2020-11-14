Завтра на Марш в 12:00 выйдет вся Беларусь 6 14.11.2020, 21:51

7,104

За себя и за Романа.

Ряд Telegram-каналов опубликовал призыв выйти на традиционный воскресный Марш. В этот раз он посвящен Герою Беларуси Роману Бондаренко.

«Последним сообщением Романа Бондаренко было: «Я выхожу».

Кровь Романа на руках узурпатора – красная черта, за которую перешел режим.

Завтра выйдет вся страна. Каждый имеет возможность сказать: «я выхожу» и выйти!

Мы выйдем за себя, за наших друзей, которые находятся в застенках, за Романа, за свободную Беларусь!

Воскресенье, 12:00, Минск, проспект Независимости.

Вся Беларусь – центры наших городов», — говорится в обращении Telegram-каналов.