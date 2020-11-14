Австрия ввела полный локдаун 14.11.2020, 21:59

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фото: из открытых источников

Частичный не помог.

Канцлер Австрии Себстиан Курц объявил об усилении карантинных ограничений в стране. Австрия переходит от частного полному локдауну.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

«Хотя никто и не хочет второго локдауна, но он является единственным средством, которое, как мы точно знаем, является действенным», — отметил Курц в субботу.

Согласно распоряжению правительства Австрии, в стране закроют школы и магазины, в которых не продают товары первой необходимости. Также круглосуточно ограниченным будет выход из дома. Разрешено только выходить на работу, учебу, для удовлетворения важных потребностей, ухода за другими людьми и для прогулок или спортивных упражнений на свежем воздухе.

Сейчас в стране действует комендантский час с 20:00 до 6 утра.

Частные встречи разрешаются только с партнером или партнершей, а также отдельными ближайшими родственниками или другими близкими людьми.

Открытыми остаются супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски. Школы переходят на дистанционное обучение. Также, где это возможно, на предприятиях должен состояться переход работников на удаленный режим работы.

Новые ограничения будут действовать в Австрии с 17 ноября и до 6 декабря включительно.

Количество заражений коронавируса в Австрии продолжает расти несмотря на частичный локдаун, который правительство ввело в начале ноября. Врачи предостерегают от переполнения отделений интенсивной терапии в больницах.

Согласно последним данным ресурса Worldometers, в стране за последние сутки подтвердили 9586 новых случаев инфицирования коронавирусом и 53 жертвы от вируса. Всего в стране зарегистрировали более 191,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 1661 случай смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью и более 112,7 случаев выздоровления.

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