«Я в шоке от поддержки» 14.11.2020, 22:40

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фото с сайта: nn.by

Как белорусы вступились за Андрея Осиповича, который вышел к школе с плакатом.

После 15 суток ареста вышел отец четверых детей Андрей Осипенко, которого задержали возле школы с плакатом. История этой семьи не оставила белорусов равнодушными — многие хотели помочь жене Ирине, которая осталась с детьми одна. Уже на следующий день Ирина попросила остановить сбор средств, после того как получила более 500 переводов за вечер, пишет сайт nashaniva.by.

Писем в изолятор Андрею не передавали. Но о волне поддержки, которая обрушилась на его семью, он узнал от соседей по камере.

«Ребята, которые приходили, обо всем этом рассказывали — об огромном отклике со стороны белорусов, финансовой помощи. И я в шоке от того, что мои рядовые действия вызвали такой резонанс.

Вот сейчас с вами разговариваем — и кто-то постоянно звонит, — улыбается мужчина. — Я не считаю, что мой поступок заслуживал такого огромного внимания. У нас очень много людей, которые и по воскресеньям выходят, и ленточки вешают, и другой деятельностью занимаются. Стало неожиданностью, что после моего освобождения множество родителей говорили мне слова благодарности. Подходили сами школьники из гимназии, показывали знак «виктори».

29 октября Андрей пришел к гимназии №4 поддержать учащихся, которые пели белорусские песни на переменах. «Вучні, вы неверагодныя, ганарымся вамі», — было написано на его плакате.

«Единственной, кто выразил недовольство, была учительница гимназии. Она вышла с претензиями, что я стою здесь. «А знаете ли вы, как себя дети ведут, какие слова они говорят!» — возмущалась. Я же ответил, что вижу, что они делают, и уважаю их за это», — вспоминает Андрей.

фото с сайта: nn.by

Во дворе гимназии мужчину и задержали — на глазах у младших детей. В МВД впоследствии прокомментировали, что силовики прибыли по сигналу тревожной кнопки, мол, администрация забеспокоилась, что неизвестный будоражил умы детей протестными взглядами и срывал учебный процесс.

Андрею вынесли приговор по максимуму — он и не надеялся, что суд учтет его семейное положение.

«Я достаточно хорошо знаю эту систему. Понимал, что наличие у меня четверых детей никак существенно не повлияет на решение суда», — говорит он.

Большую часть срока многодетный отец отбывал в Жодино. Условия описывает кратко: нормальные. В 10-местной камере сидел с образованной и умной молодежью.

«Основной контингент — это люди с высшим образованием. Когда выпускали, в камере оставались два директора бизнеса, ипэшник, музыкант, которого после дворового концерта задержали. Среди тех, с кем пересекался, не было ассоциалов».

После освобождения Андрей успел повидаться только с двумя сыновьями. От них не скрывали, где отец провел последние две недели.

«Они эмоционально отреагировали, ведь для них это тоже была шоковая ситуация. Взрослые дети, они уже прекрасно понимают, что у нас в стране происходит. И я, как отец, считаю, они обязаны об этом знать.

Мои дети в курсе связанных с Беларусью исторических событий. В курсе, какой ущерб стране нанесла советская власть и какая наша национальная символика».

Этот вечер многодетный отец планирует наконец провести с семьей.

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