Валерий Карбалевич: Лукашенко планирует сбежать в Россию 84 15.11.2020, 8:26

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Валерий Карбалевич

В Беларуси ему жизни не будет.

Лукашенко рассказал, куда он собирается сбежать от народного гнева после ухода со своего поста. «Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать», — сказал он журналистам 13 ноября, пишет Валерий Карбалевич в своем Telegram-канале.

И это понятно. В Беларуси ему жизни не будет. Ведь никакие гарантии, даже конституционные, не помогут. Причем, первое, что сделает его приемник, — это сдаст своего бывшего патрона. Как это сделали политические потомки Сталина после его смерти. Ведь политическое наследие Лукашенко стало таким одиозным, что любой (подчеркиваю, любой) новый правитель Беларуси, даже назначенный им самим, будет стремиться избавиться от него.

Но у меня вопрос. А куда собираются бежать милицейские генералы, да и просто рядовые омоновцы? Или они думают, что Путин и для них приготовил домик в Ростове? Напрасно.

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