Сегодня на Марш в 12:00 выходит вся Беларусь

Сегодня на Марш в 12:00 выходит вся Беларусь26
- 15.11.2020, 8:01
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За себя и за Романа.
Ряд Telegram-каналов опубликовал призыв выйти на традиционный воскресный Марш. В этот раз он посвящен Герою Беларуси Роману Бондаренко.
«Последним сообщением Романа Бондаренко было: «Я выхожу».
Кровь Романа на руках узурпатора – красная черта, за которую перешел режим.
Завтра выйдет вся страна. Каждый имеет возможность сказать: «я выхожу» и выйти!
Мы выйдем за себя, за наших друзей, которые находятся в застенках, за Романа, за свободную Беларусь!
Воскресенье, 12:00, Минск, проспект Независимости.
Вся Беларусь – центры наших городов», — говорится в обращении Telegram-каналов.