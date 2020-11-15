закрыть
15 ноября 2020, воскресенье, 10:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня на Марш в 12:00 выходит вся Беларусь

26
  • 15.11.2020, 8:01
  • 31,131
Сегодня на Марш в 12:00 выходит вся Беларусь

За себя и за Романа.

Ряд Telegram-каналов опубликовал призыв выйти на традиционный воскресный Марш. В этот раз он посвящен Герою Беларуси Роману Бондаренко.

«Последним сообщением Романа Бондаренко было: «Я выхожу».

Кровь Романа на руках узурпатора – красная черта, за которую перешел режим.

Завтра выйдет вся страна. Каждый имеет возможность сказать: «я выхожу» и выйти!

Мы выйдем за себя, за наших друзей, которые находятся в застенках, за Романа, за свободную Беларусь!

Воскресенье, 12:00, Минск, проспект Независимости.

Вся Беларусь – центры наших городов», — говорится в обращении Telegram-каналов.


популярное за неделю

Мнение

Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова
Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип