В стране — миллион революционеров, и дни твои, Лукашенко, сочтены 14 Владимир Мацкевич

15.11.2020, 8:26

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Фото: «Наша Ніва»

Уходи! Чем позже сообразишь, что пора драпать, тем хуже будет тебе же.

Невежественный хам во главе организованной преступной группировки заявляет:

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров."

А что такое революция в представлениях этой банды?

Погромы, мародерство? Бессмысленный и беспощадный бунт?

Не дождешься!

Нас миллион революционеров, и полстраны сочувствующих.

А у тебя 3%. Даже меньше.

И все твои - злобные и агрессивные, трусливые, безмозглые, бессовестные.

Вы хотите погромов, сами готовы бить, громить, рвать. Ждете только команды.

И ждете, что мы начнем погромы, провоцируете нас на агрессию.

Слов вы не понимаете, от флагов звереете, массовых протестов боитесь и разбегаетесь при виде людей на улице.

Вы понимаете только силу, только жестокость.

В башке картинки из телевизора, где люмпены и гопники переворачивают и жгут автомобили, бьют витрины, грабят магазины. Да, таких картинок хватает из разных концов света.

Это не революция, это тот самый бунт, бессмысленный и беспощадный, который в своем невежестве вы считаете революцией. Чтоб все в крови, что рушить до основания, чтоб затем надравшись до беспамятства, торжествовать победу звериного начала в человеке, стряхнувшего с себя налет цивилизованности.

Мы не будем жечь автомобили. Ни они, ни их хозяева ни в чем не виноваты перед нами.

Мы не будем бить витрины и грабить магазины, мы не мародеры, не гопники, не люмпены.

Мы не будем взрывать и рушить здания, даже те, в которых вы окопались, и из которых сеете ложь, зомбируете своих трехпроцентных люмпенов.

Это не ваши здания, не ваша собственность.

Это все наше, мы народ, и мы не хоти разрушать и уничтожать то, что принадлежит народу.

Беларусь - наша страна, мы ее любим, мы боремся за нее.

Боремся против вас, воров, убийц, и оболваненных, невежественных, дрожащих обывателей.

Это те, кого ты называешь "народцем". Те, кем ты себя окружил.

Что ты знаешь о революции и революционерах?

Чтобы знать, что такое революция, нужно иметь совесть и чувство собственного достоинства.

Тебе этого не понять.

Не понять и тем, кто не способен иметь собственное мнение, кому достаточно того, что скажет партия, начальство, твои бездарные пропагандисты из СБ и БТ.

Да, я революционер. Я не террорист, не боевик, не организатор уличных протестов. Я философ.

И в этой ситуации, когда моим врагом является хам, вор, убийца, трус и паранойяльный психопат, я могу разговаривать только таким языком.

Я знаю, почему тебе удалось продержаться во главе твоей банды целый 26 лет!

Воспитанные, вежливые, интеллигентные люди столбенеют перед агрессивными хамами и жлобами, цепенеют, не в силах представить, как такое возможно.

Как можно бесстыдно врать в глаза.

Как можно оскорблять ни за что ни про что всех и каждого в стране, и целые социальные группы, и любого гражданина по отдельности.

Интеллигентные люди уходят в сторону, сталкиваясь с таким вызывающим хамством. И не от страха, а от брезгливости.

Граждане Беларуси отошли от тебя, занялись своими делами, чтобы не приближаться к той грязи, которую ты развел вокруг себя.

Мы 26 лет жили своей жизнью, занимались своим делом, чтобы не соприкасаться со всем твоим дерьмом. Вокруг тебя собирались только те, у кого нет вкуса, обоняния, нет ни чести, ни совести.

У нас интеллигентная революция. Не бунт люмпенов, не отчаянье нищих и обездоленных.

Это восстание этическое и эстетическое восстание граждан, которым стало невыносимо жить рядом с тем дерьмом, которым ты загадил все, к чему прикасались твои руки.

Твоя безграмотная речь, твои оскорбления, твое хамство.

Что ты можешь знать о революционерах?

Мы не можем больше терпеть тебя, твои преступления и твое хамство!

Все это глубоко противно не только эстетам и рафинированным интеллигентам, но любому нормальному белорусу.

Но тебе еще хуже. Ты не можешь терпеть нормальных и честных людей. Тебя бесят люди, ведущие себя достойно, способные принимать собственные решения, просто люди с гордой осанкой, не сгибающие спину, не прячущие глаза.

И ты совсем озверел, когда увидел, сколько таких людей в стране!

Испугался до смерти, схватил автомат, спрятался за спины головорезов.

Да, нас много.

Миллион активных, и еще несколько, готовых помочь и поддержать, когда нужно.

Чего ты добьешься, убивая Романа Бодаренко, истязая людей в застенках, выбивая из Миколы Дзядка несколько фраз?

Ты можешь превратить Дзядка в Воскресенского?

Ты можешь миллион революционеров превратить в стадо бессловесных депутатников-палатников?

Ты можешь стрелять. Можешь врать. Можешь приказать украсть народные деньги с благотворительных счетов. Можешь приказать открыть недоведенную до ума линию метро. Можешь подложить в Островце атомную бомбу замедленного действия.

Ты можешь еще много гадостей сделать стране и народу.

Но дни твои сочтены.

В стране РЕВОЛЮЦИЯ. Революция сознания, революция совести.

И это необратимо.

В этой революции иные герои.

Ты этого даже увидеть не можешь. Твои опричники тебе врут, выдавая случайных людей за организаторов протеста. Построив вертикаль на лжи, ты и получаешь ложь в ответ.

Тебе этого не понять.

Да и не тебе я это говорю. Просто выплеснул накипевшее.

Нашим, миллиону революционеров это и так известно и понятно. Твои 3% все равно ничего не поймут. Ну, а равнодушные, с позволения которых ты творишь свои беззакония, лжешь, воруешь и убиваешь, пусть как знают. Они и после победы революции останутся равнодушными.

А ты уходи! И быстрее. Чем позже сообразишь, что пора драпать, тем хуже будет тебе же.

Владимир Мацкевич, «Фейсбук»

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