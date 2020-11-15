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У соков обнаружили уникальные свойства против коронавируса

  • 15.11.2020, 8:45
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У соков обнаружили уникальные свойства против коронавируса

Исследование провели немецкие специалисты.

Институт молекулярной вирусологии, медицинский центр Университета Ульма, Технический университет Дрездена и CogniVerde GmbH показали, что зеленый чай, клюквенный, гранатовый соки и ряд других соков могут убить вирус SARS-CoV-2, пишет The Times of India.

Эксперименты с клеточными культурами позволили выявить противовирусные свойства указанных напитков (предотвращали распространение инфекции). Для исследования ученые обрабатывали различными растительными веществами вирусы, включая вирус гриппа A, аденовирус 5-го типа и SARS-CoV-2, инкубировали их при комнатной температуре и определяли инфекционность.

Было обнаружено, что сок черноплодной рябины снижает инфекционность почти в 3000 раз. А гранатовый сок, зеленый чай и сок бузины снизили инфекционность примерно в 10 раз. Ученые также протестировали вирус свиного гриппа и его взаимодействие с растительными веществами. Они обнаружили, что все четыре сока инактивируют вирус более чем на 99% менее чем за 5 минут.

Сок черноплодной рябины инактивирует около 97% SARS-CoV-2 за 5 минут, а гранатовый сок и зеленый чай инактивировали около 80% вируса. Сок бузины не влиял на SARS-CoV-2. Авторы исследования предположили, что полоскание ротовой полости чаем и соками может быть простой и эффективной стратегией предотвращения инфицирования коронавирусом.

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