«Нападавший в сером костюме на Бондаренко был 100% Шакута» 22 15.11.2020, 8:52

14,282

Таких костюмов было выпущено всего несколько штук.

Вчера издание «Трибуна» опубликовало журналистское расследование. В нем говорится, что к похищению и убийству Романа Бондаренко мог приложить руку чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, который играет в хоккейной команде Лукашенко.

Особое внимание в расследовании было обращено не одежду подозреваемого. Серый спортивный костюм с эмблемой клуба «Шок» становится важной уликой в деле об убийстве Романа Бондаренко.

«Серые костюмы Шок Тим собственно есть только у основных бойцов спортивной команды Шакуты. Такие не купишь, их лимитированное количество, всего пару штук» - пишет @motolkohelp

«В сером костюме нападавший был 100% Шакута. Я семь лет занимался в его клубе ШОК и видел неоднократно его именно в этом костюме с жилеткой наверх» - сообщает подписчик телеграм-канала «Баста!».

«Так кто же убил Романа Бондаренко? Кто за это ответит?

Очевидно, что «органы» несут полную чушь, которую опровергают фактами, видео и документами, за считанные часы. Кого они покрывают?», - задаются вопросами читатели «Басты!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.