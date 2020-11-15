«Нападавший в сером костюме на Бондаренко был 100% Шакута»22
- 15.11.2020, 8:52
- 14,282
Таких костюмов было выпущено всего несколько штук.
Вчера издание «Трибуна» опубликовало журналистское расследование. В нем говорится, что к похищению и убийству Романа Бондаренко мог приложить руку чемпиона мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, который играет в хоккейной команде Лукашенко.
Особое внимание в расследовании было обращено не одежду подозреваемого. Серый спортивный костюм с эмблемой клуба «Шок» становится важной уликой в деле об убийстве Романа Бондаренко.
«Серые костюмы Шок Тим собственно есть только у основных бойцов спортивной команды Шакуты. Такие не купишь, их лимитированное количество, всего пару штук» - пишет @motolkohelp
«В сером костюме нападавший был 100% Шакута. Я семь лет занимался в его клубе ШОК и видел неоднократно его именно в этом костюме с жилеткой наверх» - сообщает подписчик телеграм-канала «Баста!».
«Так кто же убил Романа Бондаренко? Кто за это ответит?
Очевидно, что «органы» несут полную чушь, которую опровергают фактами, видео и документами, за считанные часы. Кого они покрывают?», - задаются вопросами читатели «Басты!».