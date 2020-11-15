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Хроники падающего кукурузника

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  • Денис Дудинский
  • 15.11.2020, 9:06
  • 4,561
Хроники падающего кукурузника
ФОТО: ТАСС

До полного краха остались считанные километры.

Старый самолет-кукурузник 1994 года выпуска с красно-зеленым флагом на фюзеляже с огромной скоростью падает вниз. Уже отказала система управления, поломались рули высоты, закончилось горючее и вышли из строя связь и система навигации. Многие пассажиры, которые когда-то зарегистрировались на этот рейс, предпочли сдать билеты и теперь наблюдают за крахом самолета с земли.

Оставшиеся пассажиры вцепились в подлокотники и наблюдают, как неумолимо приближается земля. Они сидят и смотрят в иллюминаторы — мимо них проносятся синее небо, белоснежные облака, солнце, жизнь... Некоторые из них мечутся по салону, трясут спинки кресел, орут: «Лети, сука, падла! Мы тебе приказываем!!!» Но самолет продолжает падать.

Пилоты еще тешат себя надеждой, собирают совещание экипажа, разрабатывают планы по спасению, меняют должности — радист становится пилотом, а пилот назначает себя главным инженером… Но самолет продолжает падать.

По салону бегают ушлые стюардессы и стюарды и продолжают рассказывать перепуганным пассажирам, что все хорошо, что на таком самолете еще летать и летать, а все это — не падение, а всего лишь маневр из-за внешних погодных условий; они категорически запрещают пассажирам пользоваться кислородными масками и парашютами. Да и сами кислородные маски давным-давно уже вышли из строя — нет там никакого кислорода; а парашюты настолько дырявые, что больше похожи на погребальный саван, нежели на средство спасения. Эти стюардессы и стюарды еще не понимаю, что совсем скоро их в качестве балласта первыми выкинут из самолета…

Даже в полете самолет еще можно было бы спасти, выровнять, залатать, но на борту не оказалось грамотных инженеров и механиков — кто-то сам отказался садиться в кукурузник, а кого-то выкинули еще на взлетно-посадочной полосе, чтобы своими советами не мешали пилотам.

Самолет падает, и нет в этом ничего божественного или случайного, это просто естественные законы физики. Это те самые законы, которые так долго отказывались понимать и принимать и первый пилот, который никогда толком-то в летной школе и не учился, и его команда, и тем более стюардессы и пассажиры.

До полного краха оставались считанные километры.

Денис Дудинский, telegra.ph

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