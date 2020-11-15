Семья Романа Бондаренко опубликовала трогательные фото с Героем 3 15.11.2020, 9:30

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Таким он нам запомнится навсегда.

31-летний Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице после похищения 11 ноября с Площади Перемен и избиения.

Опубликованы фотографии Романа Бондаренко разных лет, которыми с «Радыё Свабода» поделилась семья Романа.

Роман родился в Минске. По образованию — художник, окончил Минский государственный архитектурно-строительный колледж и Белорусскую государственную академию искусств. Проходил срочную службу в части 3214 внутренних войск.

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