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В Молдове стартовал второй тур выборов президента

  • 15.11.2020, 9:53
В Молдове стартовал второй тур выборов президента

Экс-премьер Майя Санду борется за высший пост с действующим главой страны Игорем Додоном.

В Молдове начался второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 7:00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00), передает Noi.md.

Во втором туре на пост главы государства претендуют действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, для того, чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

ЦИК Молдовы официально объявит результаты голосования до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря.

Первый тур президентских выборов состоялся 1 ноября. Явка превысила 42%. По итогам голосования, ни один из кандидатов в президенты не набрал половины голосов избирателей. Так, Санду получила 36,6% голосов, а Додон — 32,61%. Тройку лидеров замыкал Ренато Усатый.

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