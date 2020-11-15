«За одного человека поднимутся тысячи» 2 15.11.2020, 10:11

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Белорусы Нью-Йорка вышли на акцию памяти о Романе Бондаренко.

Белорусы США вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке в память о Романе Бондаренко. В руках держали плакаты, в том числе с надписями «За одного уничтоженного человека поднимутся тысячи», «Я выхожу», «Рома», «Когда вы убиваете художника, вы убиваете красоту».

Затем люди прошли по центру города к зданию, где находится генконсульство Беларуси в США. Там оставили свечи, цветы, фото Романа и других жертв, сообщает телеграм-канал vybory_smotri.

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