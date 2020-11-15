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Кому не платят в белорусских регионах?

  • 15.11.2020, 10:31
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Кому не платят в белорусских регионах?

На долги предприятий уходит практически каждый пятый рубль.

В городах и районах Беларуси развились значительные неплатежи по расчетам между предприятиями. Это вымывает у них собственные оборотные средства, пишут banki24.by.

Проблемные долги партнеров белорусских предприятий отражает просроченная дебиторка. Наличие просрочки по дебиторке значит, что некое предприятие поставило продукцию, но не получило за нее оплату в положенные сроки. Тогда предприятию остается либо договариваться с дебитором «по-хорошему», либо подавать на дебитора в суд.

На 1 сентября совокупный объем просроченной дебиторки на крупных и средних предприятиях Беларуси составил 8,882 млрд BYN. С начала года токсичная дебиторка выросла на 11,6%. Доля проблемных обязательств в общей дебиторке достигла 18,2% — практически каждый пятый рубль.

Среди видов деятельности наибольший объем просрочки по дебиторке накопила промышленность — 4,459 млрд BYN. Доля неплатежей в промышленности составила 18,5%.

В Брестской области объем просроченной дебиторки составил 478,3 млн BYN, доля проблемных долгов — 13,3%. В регионе больше всего задолжали организации Бреста — 249,3 млн BYN. Удельный вес токсичных обязательств у предприятий областного центра составил 14,9%.

В Витебской области просроченная дебиторка достигла 542 млн BYN, доля проблемной — 15,7%. Самые крупные долги накопили предприятия Витебска — 349,9 млн BYN (16,9% токсичных обязательств).

В Гомельской области сумма просроченной дебиторки составила 1,151 млрд BYN, удельный вес — 21%. В областном центре предприятия собрали 763,3 млн BYN проблемных долгов, а уровень токсичности достиг 23,7%. В Гродненской области просрочка по дебиторке составила 598,1 млн BYN, доля просроченных обязательств — 19,1%.

Предприятия Гродно собрали 355,7 млн BYN просроченной дебиторки, токсичные долги составили 25,3%.

В Минской области просроченная дебиторка достигла 1,789 млрд BYN, доля невыплаченных в срок долгов — 20,1%. Центры накопления токсичных обязательств области: Жодино (273,3 млн BYN), Минский (614 млн BYN) и Солигорский (270 млн BYN) районы.

В Могилевской области просроченная дебиторка составила 961,1 млн BYN, удельный вес просрочки — 32,7%. Основная масса проблемных обязательств сконцентрирована в Могилеве — 660,9 млн BYN (41,6% просрочки).

В Минске просрочка по дебиторке достигла 3,362 млрд BYN, доля «мусорных» обязательств — 15,8%.

С начала года объем задолженности вырос на 46,6%, что связано с неплатежами за газ.

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