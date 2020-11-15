Названы два продукта, которые помогают вылечиться от COVID-19 15.11.2020, 10:48

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Медики провели исследование с участием заболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме.

Международная группа специалистов выяснила, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусом. Об этом сообщает cursorinfo.co.il.

Ученые провели исследование с участием заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть пациентов ежедневно получала один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса, а остальные − плацебо.

Как показали результаты, прием этих продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно.

Также вирус был выведен из организма в среднем на четыре дня раньше, чем в контрольной группе.

Специалисты подчеркнули, что употребление меда и черного тмина не имеет побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.

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