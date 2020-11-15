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Максим Кац: Сегодняшние марши будут самыми важными за все время протестов в Беларуси

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  • 15.11.2020, 10:53
  • 8,047
Максим Кац: Сегодняшние марши будут самыми важными за все время протестов в Беларуси

12.00, вся страна.

Российский оппозиционный политик и популярный блогер Максим Кац записал новое видео, посвященное воскресному Маршу 15 ноября в Беларуси

«Сегодня по всей Беларуси ожидаются масштабные марши и митинги. Они будут самыми важными за все время протестов. Массовые мирные марши — главный язык общения общества», — говорит Максим Кац.

Сегодня в 12.00 на Марш за Романа Бондаренко выйдет вся Беларусь.

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