Максим Кац: Сегодняшние марши будут самыми важными за все время протестов в Беларуси 3 15.11.2020, 10:53

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12.00, вся страна.

Российский оппозиционный политик и популярный блогер Максим Кац записал новое видео, посвященное воскресному Маршу 15 ноября в Беларуси

«Сегодня по всей Беларуси ожидаются масштабные марши и митинги. Они будут самыми важными за все время протестов. Массовые мирные марши — главный язык общения общества», — говорит Максим Кац.

Сегодня в 12.00 на Марш за Романа Бондаренко выйдет вся Беларусь.

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