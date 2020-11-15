Максим Кац: Сегодняшние марши будут самыми важными за все время протестов в Беларуси

Максим Кац: Сегодняшние марши будут самыми важными за все время протестов в Беларуси3
- 15.11.2020, 10:53
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12.00, вся страна.
Российский оппозиционный политик и популярный блогер Максим Кац записал новое видео, посвященное воскресному Маршу 15 ноября в Беларуси
«Сегодня по всей Беларуси ожидаются масштабные марши и митинги. Они будут самыми важными за все время протестов. Массовые мирные марши — главный язык общения общества», — говорит Максим Кац.
Сегодня в 12.00 на Марш за Романа Бондаренко выйдет вся Беларусь.