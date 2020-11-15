«Уже сейчас можно назвать должностное лицо, ответственное за убийство Романа Бондаренко» 36 15.11.2020, 11:02

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Преступление не имеет сроков давности и карается вплоть до применения смертной казни.

Несмотря на «дежурное» заявление представителя Следственного комитета о начале проведения пресловутой доследственной проверки по факту смерти 12 ноября Романа Бондаренко, не дожидаясь ее результатов, уже сегодня можно указать на должностное лицо, ответственное в уголовно-правовом смысле за то, что произошло с Романом 11 ноября – это начальник УВД администрации Центрального р-на г. Минска полковник милиции Шахлай Артур Владимирович.

Об этом пишет телеграм-канал By_Pol.

В действиях указанного должностного лица, содержатся признаки особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.128 УК, а именно пытки, акты жестокости, совершаемые в связи политическими убеждениями гражданского населения.

Особенность наступления уголовной ответственности за указанные деяния состоит в том, что она распространяется не только на непосредственных исполнителей, но и на руководителей, с ведома или молчаливого согласия которых они совершались.

Данное правовое положение закреплено как в примечании к ст.128 УК, так и в ст.1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой на Генеральной Ассамблее ООН 10.12.1984.

Начальник Центрального РУВД г.Минска Шахлай А.В. безусловно является руководителем указанного подразделения и несет персональную ответственность за все, что происходит в здании РУВД.

Достоверно установлено, что Бондаренко был доставлен в Центральное РУВД г.Минска живым и в сознании, а после пребывания там - госпитализирован в больницу в состоянии комы с очевидными следами пыток. Кроме того, имеются многочисленные свидетельства о том, что указанное РУВД было также в числе тех мест, куда доставлялись задержанные в первые дни послевыборных событий и где в отношении таких граждан применялись пытки.

Напоминаем, что привлечение виновных к ответственности за преступления против безопасности человечества, к которым относится ст.128 УК, обеспечивается на международном уровне, не имеет сроков давности, а в соответствии с белорусским законодательством карается вплоть до применения смертной казни.

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