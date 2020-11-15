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Политолог: Мишустин передал Лукашенко очень жесткий ультиматум Путина

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  • 15.11.2020, 11:27
  • 19,561
Политолог: Мишустин передал Лукашенко очень жесткий ультиматум Путина

Действия узурпатора ведут к обострению обстановки в Беларуси.

Политолог Олег Соскин прокомментировал недавние телефонные переговоры, состоявшиеся между главой российского правительства Михаилом Мишустиным и Александром Лукашенко.

Политический эксперт, комментируя ситуацию в Беларуси на своем Ютуб-канале, отметил, что действия Лукашенко лишь ведут к обострению обстановки.

«И мы наблюдаем это буквально на каждом шагу», - отметил Олег Соскин.

Особое внимание эксперт обратил на недавние переговоры между Лукашенко и Мишустиным. По его словам, политики могли коснуться ряда общих тем – объемов нефти, сотрудничества, строительства новой атомной электростанции. Однако Соскин полагает, что за кадром остался основной вопрос, из-за которого состоялся этот разговор, – был поставлен жесткий ультиматум об уходе Лукашенко с занимаемого поста, в противном случае «разговор будет иным».

«Был, видимо, поставлен очень жесткий ультиматум. (…) Думаю, Мишустин снова передавал привет от Путина и говорил о том, когда же Лукашенко уйдет», - высказал мнение политолог.

Он обратил внимание на то, что за последнее время сам Владимир Путин и ряд ключевых политиков в российском руководстве проводили переговоры с Александром Лукашенко. Олег Соскин считает, что во всех случаях нынешнему правителю Беларуси предлагалось покинуть занимаемый пост ради урегулирования ситуации в стране.

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