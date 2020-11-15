«За себя и за Романа»: Беларусь вышла на Марш (Онлайн)4
- 15.11.2020, 12:28
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Тысячи минчан со всех сторон стекаются к станции метро Пушкинская.
Сегодняшний воскресный Марш посвящен Герою Беларуси Роману Бондаренко, убитому лукашистами на Площади Перемен.
На акции памяти о Романе Бондаренко 13 ноября вышли тысячи белорусов по всей стране.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
13:03 Со стороны станции метро Спортивной начинают перекрывать улицу Притыцкого. Тысячи людей со всех сторон продолжают стекаться к Пушкинской.
13:02 Люди стоят в цепи солидарности в поселке Чисть.
13:01 В Минске на проспекте Пушкина несколько тысяч человек, которые шли со стороны Каменной горки. Они перекрыли проезжую часть.
13:00 Люди с Пушкинской идут маршем в сторону улицы Орловской.
12:59 К Пушкинской идет бесконечная колонна по Притыцкого. Люди отбивают от ГАИ участников Марша.
12:55 В Гродно возле мемориала Роману Бондаренко собрались сотни человек.
12:52 На Пушкинской собралось множество людей!
12:50 Все больше людей собирается на Площади Перемен в Минске.
12:48 Мощный Марш проходит в Витебске.
12:47 На Пушкинской люди собираются со всех сторон.
12:44 Продолжается Марш и в Заславле.
12:43 В Витебске тоже вышли на марш. Скандируют: «Жыве Беларусь !»
12:42 Минчане на Пушкинской снова перекрыли дорогу.
12:41 Только посмотрите, сколько людей вышло в Жодино!
12:40 Люди вышли на Марш в Лиде.
12:38 На Пушкинской становится все больше протестующих.
12:35 Около тысячи человек собрались на Площади Перемен.
12:34 Люди перекрывают дорогу на Пушкинской, машины поддерживают сигналами.
12:33 Минчане продолжают собираться на Пушкинской.
12:31 На перекрестке Пушкина и Матусевича люди перекрыли проезжую часть.
12:30 Заславль тоже вышел на Марш.
12:28 Бобруйчане собираются у Мемориала Романа Бондаренко.
12:27 В Жодино люди тоже вышли на акцию протеста.
12:26 Гродненская Ольшанка вышла на Марш! Люди цепью солидарности почтили память Романа Бондаренко на районном мемориале и движутся Маршем к центру города.
12:25 Молодечно вышло на Марш.
12:23 У одного из входов в метро станции метро «Пушкинская» в Минске люди окружили сотрудника СТВ Григория Азаренка, который видимо собирался снимать сюжет. Они скандируют ему «Пошел вон».
12:18 Пушкинская гудит. Водители приветствует участников Марша.
12:14 На Пушкинской собирается все больше людей.