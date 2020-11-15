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«За себя и за Романа»: Беларусь вышла на Марш (Онлайн)

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  • 15.11.2020, 12:28
  • 10,736
«За себя и за Романа»: Беларусь вышла на Марш (Онлайн)
Архивное фото: Владимир Цвирко

Тысячи минчан со всех сторон стекаются к станции метро Пушкинская.

Сегодняшний воскресный Марш посвящен Герою Беларуси Роману Бондаренко, убитому лукашистами на Площади Перемен.

На акции памяти о Романе Бондаренко 13 ноября вышли тысячи белорусов по всей стране.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

13:03 Со стороны станции метро Спортивной начинают перекрывать улицу Притыцкого. Тысячи людей со всех сторон продолжают стекаться к Пушкинской.

13:02 Люди стоят в цепи солидарности в поселке Чисть.

13:01 В Минске на проспекте Пушкина несколько тысяч человек, которые шли со стороны Каменной горки. Они перекрыли проезжую часть.

13:00 Люди с Пушкинской идут маршем в сторону улицы Орловской.

12:59 К Пушкинской идет бесконечная колонна по Притыцкого. Люди отбивают от ГАИ участников Марша.

12:55 В Гродно возле мемориала Роману Бондаренко собрались сотни человек.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

12:52 На Пушкинской собралось множество людей!

12:50 Все больше людей собирается на Площади Перемен в Минске.

12:48 Мощный Марш проходит в Витебске.

12:47 На Пушкинской люди собираются со всех сторон.

12:44 Продолжается Марш и в Заславле.

12:43 В Витебске тоже вышли на марш. Скандируют: «Жыве Беларусь !»

12:42 Минчане на Пушкинской снова перекрыли дорогу.

12:41 Только посмотрите, сколько людей вышло в Жодино!

12:40 Люди вышли на Марш в Лиде.

12:38 На Пушкинской становится все больше протестующих.

12:35 Около тысячи человек собрались на Площади Перемен.

12:34 Люди перекрывают дорогу на Пушкинской, машины поддерживают сигналами.

12:33 Минчане продолжают собираться на Пушкинской.

Фото: «Белсат»

12:31 На перекрестке Пушкина и Матусевича люди перекрыли проезжую часть.

Фото: «Наша Ніва»

12:30 Заславль тоже вышел на Марш.

12:28 Бобруйчане собираются у Мемориала Романа Бондаренко.

12:27 В Жодино люди тоже вышли на акцию протеста.

12:26 Гродненская Ольшанка вышла на Марш! Люди цепью солидарности почтили память Романа Бондаренко на районном мемориале и движутся Маршем к центру города.

12:25 Молодечно вышло на Марш.

12:23 У одного из входов в метро станции метро «Пушкинская» в Минске люди окружили сотрудника СТВ Григория Азаренка, который видимо собирался снимать сюжет. Они скандируют ему «Пошел вон».

12:18 Пушкинская гудит. Водители приветствует участников Марша.

12:14 На Пушкинской собирается все больше людей.

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