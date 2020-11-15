Раубичам отказали в проведении чемпионата мира по биатлону 4 15.11.2020, 12:07

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Иллюстрационное фото

Для турнира выбрали швейцарский Ленцерхайде.

Чемпионат мира-2025 по биатлону пройдет в швейцарском Ленцерхайде. Такое решение было принято на онлайн-конгрессе ИБУ, сообщает "Прессбол".

Единственным конкурентом Швейцарии были белорусские Раубичи. Чиновники ИБУ решили доверить проведение турнира Ленцерхайде.

В 2024 году чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место.

РЦОП "Раубичи" принимал чемпионаты мира в 1974, 1982 и 1990 годах. В феврале 2022-го здесь должен пройти этап Кубка мира.

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