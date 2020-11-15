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Белорусы - медикам: Вы - герои!

  • 15.11.2020, 16:00
  • 4,405
Белорусы - медикам: Вы - герои!
Иллюстрационное фото: tut.by

Случай, произошедший во время Марша.

Телеграм-каналу «Белые халаты» пишут с протестов:

- Родные наши медики, всем вам низкий поклон. Вы лучшие! Сегодня на Чегладзе д. 2 мужчине стало плохо, а силовиков было ну просто не счесть!

Мы, женщины, его окружили и пытались защитить и вроде никого рядом кроме карателей уже и не осталось. Вызвали скорую, ждём. И тут как ангел-хранитель девушка возникает: "Я врач, Пропустите"!

Откуда она появилась? Может кто её знает, передайте ей низкий поклон. Лет 30, чёрная куртка с надписью на спине: «доктор»...»

Если кто-то знает эту героиню, передайте ей огромную благодарность за то, что даже в опасности быть задержанной и избитой, она оказала помощь человеку.

Также мы благодарим смелых женщин, защитивших человека от агрессии силовиков.

Вы герои!

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