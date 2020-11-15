Ученые назвали четыре симптома перенесенного коронавируса 1 15.11.2020, 16:03

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Это особенно актуально для тех, кто перенес болезнь в легкой форме и не делал тест.

Симптомы коронавируса в целом совпадают с проявлениями гриппа, поэтому говорить о диагнозе COVID-19 можно только по результатам специального теста. Но некоторые последствия перенесенной коронавирусной инфекции все же могут указывать на COVID-19, пишет lenta.ua.

Вирус SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь COVID-19, является новым для человечества, поэтому ученые пока не изучили все его особенности. Но уже известно, что некоторые последствия перенесенной инфекции сохраняются довольно долго после выздоровления, и по ним можно понять, что человек переболел коронавирусом. Это особенно актуально для тех, кто перенес болезнь в легкой форме и не делал тест.

По словам врача Сергея Грошева, у переболевших коронавирусом часто фиксируются такие симптомы, как нарушенное обоняние, кашель, одышка и общая слабость. Последняя возникает из-за гипоксии, провоцируемой поражением легких. Длительность этих симптомов разнится в каждом конкретном случае.

"Чем в большей степени была поражена легочная ткань, тем дольше будут сохраняться симптомы перенесенного вирусного заболевания. Поэтому важно, чтобы мероприятия по реабилитации начинались уже с первых дней заболевания", — добавил врач, отметив, что реабилитация должна подбираться индивидуально.

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