Люди в сцепке охраняют мемориал Роману Бондаренко от карателей

Люди в сцепке охраняют мемориал Роману Бондаренко от карателей5
- 15.11.2020, 16:19
- 5,855
Фото дня.
15 ноября во время Марша смелости, посвященному погибшим во время белорусских протестов, людям пришлось защищать от карателей мемориал Роману Бондаренко, передает euroradio.fm.
На "Площади Перемен", где жил и был избит погибший Бондаренко, собралось несколько тысяч человек. После разгона на "Пушкинской", многие направились сюда, чтобы почтить память невинно убитого парня. Сюда приехали и силовики. Сначала они начали разгонять людей светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Затем стали подходить к мемориалу. Люди стали в сцепку. Это выглядело вот так.