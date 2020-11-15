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Люди в сцепке охраняют мемориал Роману Бондаренко от карателей

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  • 15.11.2020, 16:19
  • 5,855
Люди в сцепке охраняют мемориал Роману Бондаренко от карателей

Фото дня.

15 ноября во время Марша смелости, посвященному погибшим во время белорусских протестов, людям пришлось защищать от карателей мемориал Роману Бондаренко, передает euroradio.fm.

На "Площади Перемен", где жил и был избит погибший Бондаренко, собралось несколько тысяч человек. После разгона на "Пушкинской", многие направились сюда, чтобы почтить память невинно убитого парня. Сюда приехали и силовики. Сначала они начали разгонять людей светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Затем стали подходить к мемориалу. Люди стали в сцепку. Это выглядело вот так.

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