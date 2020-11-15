Люди в сцепке охраняют мемориал Роману Бондаренко от карателей 5 15.11.2020, 16:19

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Фото дня.

15 ноября во время Марша смелости, посвященному погибшим во время белорусских протестов, людям пришлось защищать от карателей мемориал Роману Бондаренко, передает euroradio.fm.

На "Площади Перемен", где жил и был избит погибший Бондаренко, собралось несколько тысяч человек. После разгона на "Пушкинской", многие направились сюда, чтобы почтить память невинно убитого парня. Сюда приехали и силовики. Сначала они начали разгонять людей светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Затем стали подходить к мемориалу. Люди стали в сцепку. Это выглядело вот так.

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